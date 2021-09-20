Морские дипломы продлили до конца года
Морская администрация РФ вновь автоматически пролонгировала действие квалификационных документов членов экипажей судов. Решение принято в связи с пандемией коронавируса.
Продлено действие документов, срок действия которых истек или истекает до 31 декабря 2021 г. включительно, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.
Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.
Среди таких документов:
— профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;
— подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;
— квалификационные свидетельства;
— подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);
— свидетельства о квалификации судовых поваров;
— другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.
Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.
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