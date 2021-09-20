Морские дипломы продлили до конца года

Морская администрация РФ вновь автоматически пролонгировала действие квалификационных документов членов экипажей судов. Решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Продлено действие документов, срок действия которых истек или истекает до 31 декабря 2021 г. включительно, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.

Среди таких документов:

— профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

— подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

— квалификационные свидетельства;

— подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

— свидетельства о квалификации судовых поваров;

— другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

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