Байкал предложили защитить от избытка фосфора

В Госдуму внесли проект поправок для защиты озера Байкал: на ближайших территориях предлагается запретить торговлю моющими средствами с содержанием фосфатов и фосфонатов от 5%. Отмечено, что загрязнение соединениями фосфора способствует зарастанию озера чужеродными водорослями.

Проект изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал» в Государственную Думу внес депутат Николай Будуев. Согласно поправкам, вводится запрет на продажу в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкала синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, содержащих 5% и более фосфатов, фосфонатов, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке авторы документа обращают внимание на эвтрофикацию и массовое разрастание сине-зеленых водорослей на Байкале.

«В последние годы зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных для озера водорослей. Среди них спирогира, сине-зеленые водоросли, некоторые другие виды быстро развивающихся водорослей. Ситуация усугубляется тем, что последующая гибель разрастающихся водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что в свою очередь приводит к гибели эндемика — Lubomirskia baicalensis (байкальской губки)», — отмечают авторы поправок.

Планируется, что вводимые меры позволят снизить поступление фосфоросодержащих соединений в Байкал через бытовые и хозяйственные стоки и будут способствовать снижению процессов эвтрофикации прибрежных вод озера в среднесрочной перспективе.

Указано, что Минприроды поддерживает концепцию законопроекта, а Роспотребнадзор — готов его поддержать.

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