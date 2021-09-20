Квоты Балтики и Каспия выставили на торги

Росрыболовство планирует провести аукцион по продаже долей квот на промысел в Волжско-Каспийском и Западном бассейнах. Торги будут проходить в октябре в два этапа.

Извещения и аукционная документация размещены на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

В Западном бассейне предложено 15 лотов. Это доли квот вылова речной камбалы в Балтийском море, плотвы в Куршском и Вислинском (Калининградском) заливе, балтийской сельди в Калининградском (Вислинском) заливе, судака в Финском заливе, чехони в Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах, трески в 26-м подрайоне Балтийского моря.

Самая дорогая позиция здесь — доля квоты вылова трески в 0,365% в 26-м подрайоне Балтийского моря. Стартовая цена по этому лоту — более 342 тыс. рублей.

Еще 16 лотов предлагается в Волжско-Каспийском бассейне. Это вобла, лещ, судак, сом пресноводный и щука в Каспийском море. В этом списке самая большая начальная цена у 1,168% квоты леща — 126 270 рублей.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 20 сентября до 20 октября. Аукцион по квотам для промысла в Западном бассейне планируется провести 25 октября, в Волжско-Каспийском бассейне — 26 октября. Процедура пройдет в Москве.

С победителями будут заключены договоры на срок до конца 2033 г.

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