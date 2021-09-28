Браконьерский омуль не добрался до столов

В Кабанском районе Бурятии полицейские борются с незаконной добычей байкальского омуля. Одного браконьера взяли на перевозке рыбы, других поймали с поличным при выгрузке ценного улова из лодки.

Поздним вечером 26 сентября сотрудники ДПС неподалеку от села Нюки остановили автомобиль. В салоне обнаружили два мешка с омулем, две резиновые лодки, весла и рыболовные сети. Водитель признался в незаконном вылове байкальского эндемика.

Молодой человек объяснил, что попросил машину у соседа и, несмотря на отсутствие прав, отправился на автомобиле рыбачить на реку Селенга. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Бурятия, добычей браконьера стали 42 омуля, ущерб превысил 305 тыс. рублей.

От освидетельствования на предмет употребления алкоголя гражданин отказался. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба). Также мужчину привлекут к административной ответственности за нарушение ПДД по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем без прав требования о проверке на опьянение).

Еще один факт браконьерства выявили ранним утром 25 сентября в ходе совместного рейда полицейских и сотрудников Росгвардии. Вблизи села Кабанск задержаны двое местных жителей — они, причалив к берегу Селенги, выгружали из моторной лодки мешки с омулем.

У мужчин изъяты 239 рыб, сети и плавсредство. Возбуждено уголовное дело — также по части 3 статьи 256 УК РФ.

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального МВД.

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