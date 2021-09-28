Озера Тюменской области пополнят фонд аквакультуры

Нижнеобское теруправление Росрыболовства планирует в декабре провести аукцион по распределению под пастбищную аквакультуру озер в Тюменской области. На торги выставлено восемь лотов.

С 28 сентября откроется прием заявок на аукцион под рыбоводные участки в Тюменской области. Для пастбищной аквакультуры предложено восемь озер — в Нижнетавдинском, Казанском, Армизонском, Ишимском, Заводоуковском и Вагайском районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, самый большой из предлагаемых участков — озеро Бачкуль в Нижнетавдинском районе. Его площадь, согласно извещению об аукционе, составляет 600 га. Стартовая цена этого лота — 480 тыс. рублей.

Самые маленькие водоемы — озеро Большое Турлинское в Вагайском районе и безымянное озеро в Казанском районе площадью по 5 га — предлагаются с начальной ценой в 4 тыс. рублей.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 24 ноября включительно. Сам аукцион планируется провести в Тюмени 2 декабря. С победителями заключат договоры на 25 лет.

Извещение и другая документация по аукциону размещены на сайте территориального управления.

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