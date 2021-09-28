Бычкам и синцу дадут отдохнуть до нового года
Минсельхоз закрыл промысел бычков в Камчатско-Курильской подзоне и синца в Цимлянском водохранилище. Ограничения рыболовства действуют до конца года.
Минюст зарегистрировал два приказа Минсельхоза, вводящих ограничения рыболовства для «неодуемых» объектов промысла. Как сообщает корреспондент Fishnews, под закрытие попал промысел бычков в Камчатко-Курильской подзоне.
Второй приказ касается промышленного рыболовства синца в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области.
Ограничения действуют до 31 декабря 2021 г.
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