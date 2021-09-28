Бычкам и синцу дадут отдохнуть до нового года

Минсельхоз закрыл промысел бычков в Камчатско-Курильской подзоне и синца в Цимлянском водохранилище. Ограничения рыболовства действуют до конца года.

Минюст зарегистрировал два приказа Минсельхоза, вводящих ограничения рыболовства для «неодуемых» объектов промысла. Как сообщает корреспондент Fishnews, под закрытие попал промысел бычков в Камчатко-Курильской подзоне.

Второй приказ касается промышленного рыболовства синца в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области.

Ограничения действуют до 31 декабря 2021 г.

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