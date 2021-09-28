Fishnews добавил интерактива

Читатели газеты «Fishnews Дайджест» теперь легко и удобно смогут получить доступ к более подробной информации и подборкам материалов на сайте. В этом помогут современные технологии.

Ярким и интересным событием сентября стали Международный рыбопромышленный форум и выставка в Санкт-Петербурге. В рамках форумной части эксперты России и зарубежных стран обсуждали влияние на отрасль пандемии, перспективы аквакультуры, обновление флота, тенденции логистики и другие темы. На выставке компании представляли уже воплощаемые в жизнь проекты и подбирали решения для новых программ.

Работа на форуме и выставке была очень плодотворной для редакции: на сайте Fishnews вышло более 20 материалов. Объем газеты ограничен, но теперь читатели «Fishnews Дайджест» могут легко получить доступ к подборкам материалов и дополнительной информации на сайте. Это позволяет сделать размещенный на страницах издания QR-код. Использовать его планируется и в будущих выпусках газеты.

Напомним, что оформить подписку на 2022 г. на «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews — Новости рыболовства» можно онлайн: https://fishnews.ru/feedback. Также вы можете связаться с руководителем отдела подписки Антониной Лопатниковой по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

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