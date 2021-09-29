Правительство рассмотрит налоговые изменения в рыбной отрасли

На заседании 29 сентября правительство планирует рассмотреть проект изменений Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. За счет преференций по уплате сбора предлагается стимулировать ряд направлений.

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса РФ» может получить билет в Госдуму: документ запланировало рассмотреть правительство.

«Законопроект направлен на совершенствование порядка взимания сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов», — сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Отмечено, что за счет льгот по уплате сбора предполагается увеличить объемы и долю выпуска продукции с высокой степенью переработки, поддержать обновление промыслового флота и обеспечение сырьем береговой переработки.

Напомним, что проект поправок, представленный на рассмотрение Комиссии правительства по законопроектной деятельности, предусматривал повышение ставок сбора по целому ряду объектов промысла, например по минтаю. При этом была предложена система вычетов: при производстве определенных видов продукции, работе в режиме прибрежного рыболовства, использовании новых промысловых судов российской постройки. Также было предусмотрено сохранение 15% ставки для градо- и поселкообразующих предприятий на определенный период.

Законопроект по налоговым изменениям в рыбной отрасли разрабатывается уже много лет. Поручение по его подготовке президент Владимир Путин дал, в частности, по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. Материалы по этой теме собраны на сайте Fishnews в рубрике «Повышение ставок и пошлин».

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