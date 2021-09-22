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Рыбный промысел на Северном бассейне. Фото предоставлено АТФ

В налоговых поправках увидели новые возможности для регионов

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников позитивно оценили согласование правкомиссией по законопроектной деятельности проекта изменений по сборам за пользованием водными биоресурсами. В объединении обратили внимание, что это позволит увеличить отдачу от отрасли для регионов.

Что предложено

Законопроект, представленный для рассмотрения на Комиссии правительства по законопроектной деятельности, предусматривает повышение ставок сбора по целому ряду объектов промысла. Например, по минтаю Охотского моря предложено поднять норму для расчета с 3500 рублей за тонну до 4300 рублей, по минтаю других промысловых районов с 2000 рублей до 4300 рублей. При этом по сельди Берингова моря и сельди Охотского моря в зимне-летний период промысла ставка остается 400 рублей, других мест и сроков лов — вырастет с 200 рублей до 400 рублей.

Согласно законопроекту, с 2022 г. ставка за каждый промысловый объект применяется с коэффициентом-дефлятором.

15% ставка сбора сохранится для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Но такая преференция предусмотрена только до 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Большое внимание в законопроекте уделено вычетам. Воспользоваться им, по замыслам разработчиков изменений, можно будет в следующих случаях:

— При производстве продукции из определенного перечня, который должно утвердить правительство РФ. Речь идет как о переработке на флоте, так и о производстве на берегу.

— При работе на новых промысловых судах (предложено, чтобы это был флот, построенный не раньше 2019 г. и не старше пяти лет), причем сделана отсылка на строительство в России.

— При работе в режиме прибрежного рыболовства (напомним, что он также предусматривает переработку или реализацию в России).

Как прокомментировали в ВАРПЭ

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников напомнили, что уже несколько лет выступают за налоговую реформу в отрасли.

«Мы неоднократно говорили о готовности рыбаков платить больше налогов. Ставки сборов не повышали с 2004 года. Да, фискальная нагрузка на отрасль вырастет на 20% — в консолидированный бюджет от рыбной отрасли поступит дополнительно около 14 млрд рублей, при этом 11 млрд рублей поступит в региональные бюджеты. Но это станет очень существенной поддержкой для рыбацких регионов», — цитирует пресс-служба ВАРПЭ президента объединения Германа Зверева.

Вместе с тем, обратили внимание в ассоциации, некоторые нормы законопроекта требуют доработки. В частности, ВАРПЭ и Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре предложили повышать ставки сбора с использованием данных информационно-справочных систем об отпускных ценах, а не на основании коэффициента-дефлятора.

«Предлагаемый механизм не учитывает реальную волатильность отпускных цен на продукцию из водных биоресурсов и приведет к необоснованному увеличению налоговой нагрузки на рыбопромышленные предприятия», — прокомментировал Герман Зверев. Также деловое сообщество считает необходимым исключить из законопроекта положения об отмене льготы для рыболовецких колхозов (артелей) и ограничение по времени для применения льготы к градо- и поселкообразующим предприятиям.

В Госдуму законопроект поступит в текущей редакции, отметили в ВАРПЭ. «Мы надеемся, что у рыбацкого сообщества будет возможность принять участие в доработке проекта на площадке профильного комитета Государственной Думы», — заявил президент ассоциации.

Законопроект по налоговым изменениям в рыбной отрасли разрабатывается уже много лет. Материалы по этой теме собраны на сайте Fishnews в рубрике «Повышение ставок и пошлин».

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