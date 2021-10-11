Специалисты обозначили горизонты открытия промысла омуля

Совет по науке при руководителе Росрыболовства обсудил эффект от мер по сохранению запасов байкальского омуля. При дальнейшем сбережении ресурса и вступлении в нерестовый запас урожайного поколения вернуться к промыслу можно к 2025-2027 гг., считают эксперты.

Заседание совета по науке при руководителе Росрыболовства состоялось в ведомстве. Участники рассмотрели состояние запасов омуля в бассейне Байкала, дальнейшие меры по сохранению популяции и перспективы возобновления промысла.

С 2017 г. действуют запрет на промышленный лов байкальского омуля и дополнительные ограничения на его добычу при любительском и традиционном рыболовстве. Такое решение, как отметили участники заседания, принесло положительный результат. Численность нерестового запаса омуля в 2020 г. выросла на 60% по сравнению с показателем 2017 г. Увеличился учтенный объем скатившихся с естественных нерестилищ и выпускаемых с рыборазводных заводов личинок. Выполненные учеными ВНИРО в 2021 г. исследования показали появление в промысловом запасе урожайного поколения омуля 2018 г. рождения.

Важнейший аспект — рыбоохрана. Улучшилась техническая оснащенность Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства, повысился уровень межведомственного взаимодействия с силовыми структурами (МВД, МЧС, ФСБ России), приняты меры по пресечению реализации незаконно добытого омуля, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО по итогам заседания.

Омулевые рыбоводные заводы переданы в оперативное управление Главрыбвода, осенью 2021 г. началась реконструкция Большереченского завода. Внесены изменения в правила рыболовства по увеличению срока запрета вылова омуля представителями КМНС на Северном Байкале с 15 ноября по 31 декабря.

Особое внимание уделяется постоянному изучению состояния популяции омуля, отметили в отраслевом институте. Принята программа научно-исследовательских работ для оценки эффективности мер по восстановлению запасов байкальского омуля на 2020-2024 гг. В 2021 г. в ней запланированы дополнительные исследования, расширен район проведения традиционных наблюдений.

В нынешнем году впервые после 25-летнего перерыва ученые ВНИРО совместно с коллегами из РАН провели гидроакустические исследования с использованием современной аппаратуры.

Специалисты установили, что состояние запасов омуля на Байкале, несмотря на наметившуюся положительную динамику, находится по-прежнему на низком уровне. Аналогичная гидроакустическая съемка, проведенная в 1995 г., показала, что биомасса омуля на Селенгинском мелководье составляла более 8 тыс. тонн, что в два раза больше учтенной биомассы в 2021 г.

Планируется включить работы по оценке запасов омуля в Перечень приоритетных исследований на 2022 и последующие годы. Проектируется строительство современного научно-исследовательского судна Росрыболовства, предназначенного исключительно для исследований на озере.

Участники заседания отметили, что при условии сохранения существующих мер и вступлении в нерестовый запас урожайных поколений 2018 г. рождения, промысел может возобновиться к 2025-2027 гг.

Напомним, что в совет по науке при главе Росрыболовства входят руководство федерального агентства, ВНИРО и его филиалов, Главрыбвода, ЦУРЭН.

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