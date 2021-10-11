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Совет по науке при руководителе Росрыболовства обсудил эффект от мер по сохранению запасов байкальского омуля

Специалисты обозначили горизонты открытия промысла омуля

Совет по науке при руководителе Росрыболовства обсудил эффект от мер по сохранению запасов байкальского омуля. При дальнейшем сбережении ресурса и вступлении в нерестовый запас урожайного поколения вернуться к промыслу можно к 2025-2027 гг., считают эксперты.

Заседание совета по науке при руководителе Росрыболовства состоялось в ведомстве. Участники рассмотрели состояние запасов омуля в бассейне Байкала, дальнейшие меры по сохранению популяции и перспективы возобновления промысла.

С 2017 г. действуют запрет на промышленный лов байкальского омуля и дополнительные ограничения на его добычу при любительском и традиционном рыболовстве. Такое решение, как отметили участники заседания, принесло положительный результат. Численность нерестового запаса омуля в 2020 г. выросла на 60% по сравнению с показателем 2017 г. Увеличился учтенный объем скатившихся с естественных нерестилищ и выпускаемых с рыборазводных заводов личинок. Выполненные учеными ВНИРО в 2021 г. исследования показали появление в промысловом запасе урожайного поколения омуля 2018 г. рождения.

Важнейший аспект — рыбоохрана. Улучшилась техническая оснащенность Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства, повысился уровень межведомственного взаимодействия с силовыми структурами (МВД, МЧС, ФСБ России), приняты меры по пресечению реализации незаконно добытого омуля, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО по итогам заседания.

Омулевые рыбоводные заводы переданы в оперативное управление Главрыбвода, осенью 2021 г. началась реконструкция Большереченского завода. Внесены изменения в правила рыболовства по увеличению срока запрета вылова омуля представителями КМНС на Северном Байкале с 15 ноября по 31 декабря.

Особое внимание уделяется постоянному изучению состояния популяции омуля, отметили в отраслевом институте. Принята программа научно-исследовательских работ для оценки эффективности мер по восстановлению запасов байкальского омуля на 2020-2024 гг. В 2021 г. в ней запланированы дополнительные исследования, расширен район проведения традиционных наблюдений.

В нынешнем году впервые после 25-летнего перерыва ученые ВНИРО совместно с коллегами из РАН провели гидроакустические исследования с использованием современной аппаратуры.

Специалисты установили, что состояние запасов омуля на Байкале, несмотря на наметившуюся положительную динамику, находится по-прежнему на низком уровне. Аналогичная гидроакустическая съемка, проведенная в 1995 г., показала, что биомасса омуля на Селенгинском мелководье составляла более 8 тыс. тонн, что в два раза больше учтенной биомассы в 2021 г.

Планируется включить работы по оценке запасов омуля в Перечень приоритетных исследований на 2022 и последующие годы. Проектируется строительство современного научно-исследовательского судна Росрыболовства, предназначенного исключительно для исследований на озере.

Участники заседания отметили, что при условии сохранения существующих мер и вступлении в нерестовый запас урожайных поколений 2018 г. рождения, промысел может возобновиться к 2025-2027 гг.

Напомним, что в совет по науке при главе Росрыболовства входят руководство федерального агентства, ВНИРО и его филиалов, Главрыбвода, ЦУРЭН.

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