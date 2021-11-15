Кубанских дайверов взяли на браконьерстве

В Краснодарском крае на пляже Новороссийска задержали двоих аквалангистов за незаконный вылов более 5 тыс. мидий. Возбуждено уголовное дело о браконьерском промысле с причинением крупного ущерба.

Нарушителей обнаружили сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе рейда в районе пляжа Волочаевский. На месте происшествия взяли двоих местных жителей в возрасте 19 и 22 лет — они с использованием снаряжения для дайвинга незаконно наловили свыше 5,3 тыс. черноморских мидий, рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Транспортные полицейские изъяли моллюсков. Ущерб от незаконных действий мужчин составил около 120 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц с причинением крупного ущерба). С фигурантов взяли обязательства о явке, расследование продолжается.

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