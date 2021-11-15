MSC собирает мнения о значимости программ сертификации

Морской попечительский совет (MSC) запустил глобальный опрос заинтересованных сторон, чтобы собрать мнения о деятельности организации и предложения по улучшению программы. Опрос впервые доступен для российской аудитории.

Глобальный опрос заинтересованных сторон MSC в 2021 г. проводится на сайте Морского попечительского совета с 3 ноября по 1 декабря на 11 языках, включая русский, рассказала Fishnews руководитель MSC в России Анисья Шепелева.

«Нам очень важно получить мнения российских партнеров о работе организации и ценности программы сертификации рыбных промыслов и цепей поставок, а также собрать предложения по дальнейшему развитию MSC в России, — подчеркнула Анисья Шепелева. — Эти отзывы будут использованы для формирования очередного стратегического плана развития MSC, реализация которого начнется в 2022 г.».

К участию в исследовании приглашаются специалисты и организации, деятельность которых связана с вопросами MSC. В том числе рыбопромышленные компании, производители, поставщики или продавцы сертифицированных морепродуктов, представители регулирующих и сертификационных органов, ученые, экологи, консультанты и другие заинтересованные лица.

«Деятельность MSC направлена на то, чтобы Мировой океан был полон жизни, а у нынешнего и грядущего поколений были гарантированные запасы рыбы и морепродуктов. Партнеры MSC и заинтересованные стороны разделяют наши цели и задачи. Ведь только работая вместе, мы можем добиться прогресса», — отмечается в заявлении организации.

Опрос разработан в партнерстве с ведущей исследовательской и консалтинговой компанией GlobeScan и проводится в соответствии с Международным кодексом ESOMAR (по практике проведения маркетинговых и социальных исследований) и GDPR (Регламент защиты персональных данных). Участники могут отвечать на вопросы анонимно или оставить свои данные по желанию.

По информации MSC, ознакомиться с отчетом о главных результатах исследования смогут все, кто примет участие в опросе.

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