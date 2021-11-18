Озеро Виви в Эвенкии взяли под охрану

В Красноярском крае создан новый государственный природный заказник регионального значения «Озеро Виви». Это самое большое пресноводное озеро в Эвенкийском районе, вместе с притоками водоем является местом нереста и нагула 40 видов рыб.

Охранный статус закреплен за природным комплексом озера Виви постановлением правительства Красноярского края, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального кабмина. Инициатором выступила администрация Эвенкийского муниципального района.

Площадь ООПТ составит более 200 тыс. га. В его границах запрещены виды деятельности, которые могут причинить вред природным комплексам. В этот список входят промышленное рыболовство, геологические работы, рубки лесных насаждений для заготовки древесины, охота, строительство и другие. При этом разрешается рекреационная деятельность, сохраняются традиционные виды деятельности коренных малочисленных народов Севера.

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