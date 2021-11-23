Герман Зверев вошел в топ-10 самых цитируемых деловой прессой руководителей НКО

Авторитетное исследование подтвердило успешное сотрудничество Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со СМИ.

Комитет по Public Affairs РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью) совместно с аналитическим департаментом КРОС представили второй выпуск исследования «Ландшафт влияния» за третий квартал. Эта работа включает верифицированный реестр ассоциаций и деловых объединений России — топ-300 — и отражает самых влиятельных игроков в 39 отраслях, в том числе рыбной промышленности.

В ходе исследования был сформирован рейтинг первых лиц отраслевых и бизнес-объединений по представленности в ведущих масс-медиа, работающих с деловой тематикой. Президент ВАРПЭ Герман Зверев занял десятую строчку в топ-10.

По данным независимой системы мониторинга медиа «Медиалогия», за девять месяцев 2021 г. в федеральных и региональных СМИ вышло 2860 публикаций с упоминанием Германа Зверева. Общий охват этих публикаций оценивается в 106,7 млн человек. В 1777 статьях президент ВАРПЭ выступил в главной роли, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Герман Зверев отметил, что работа со СМИ является одним из ключевых направлений работы объединения. «Считаем важным, чтобы в прессе была представлена объективная и достоверная информация о работе рыбной отрасли, ее проблемах и острых вопросах. Каждый квартал мы проводим брифинг для федеральных и региональных СМИ, в открытом доступе публикуем результаты наших аналитических исследований, позиции по самым главным отраслевым вопросам. Мы всегда открыты к запросам прессы и регулярно генерируем собственные информационные поводы», — рассказал глава ведущего объединения рыбаков России.

Авторы исследования «Ландшафт влияние» - одни из самых авторитетных организаций в сфере PR в стране. Российская ассоциация по связям с общественностью – крупнейшее некоммерческое объединение в сфере связей общественности в России с тридцатилетней историей. КРОС — один из самых влиятельных игроков на российском рынке PR, занимающий лидирующие позиции в сфере консультирования государственных и корпоративных заказчиков.

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