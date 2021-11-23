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Вопросы сохранения рыбных запасов рассмотрели на совещании в минсельхозе Коми. Фото пресс-службы министерства

Нефтяников и газовиков Коми призовут на помощь рыбе

В Республике Коми к восстановлению рыбных запасов собираются привлечь предприятия нефтегазовой, лесной и других отраслей. Для целевого использования средств планируется создать экологический фонд.

Вопрос рассмотрели на совещании в минсельхозе Коми. По словам главы ведомства Дениса Шаронова, существующих мощностей в регионе не хватает, чтобы компенсировать наносимый водным биоресурсам ущерб.

Сейчас максимальный объем молоди рыб, рекомендованный к выпуску в регионе, составляет более 320 млн штук в год, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. По его данным, реально выпускается не более 1,5-3 млн мальков сига и хариуса ежегодно, что не приносит эффекта для увеличения промысловых запасов.

Для восстановления ресурсов рек требуется строительство рыбоводного завода. Кроме того, полное восстановление популяций невозможно без охраны водных биоресурсов, отметили в региональном минсельхозе.

По итогам совещания было предложено создать при правительстве Коми совещательный орган по вопросам экологии. А также разработать дорожную карту по исполнению указа президента «О стратегии экологической безопасности РФ до 2025 г.» в части создания регионального экологического фонда. Планируется заключить соглашения между республикой и предприятиями нефтегазовой отрасли, нефтепераработки, лесозаготовки, лесопереработки и других направлений деятельности — с целью сохранения биоразнообразия и природных экосистем.

Минприроды Коми поддержало инициативу по созданию экологического фонда. Как подчеркнули в пресс-службе, недропользователи озвучили готовность вступить в совещательный орган. Такой фонд, по словам представителей нефтегазовой отрасли, позволит направлять платежи по целевому назначению, отметили в правительстве региона.

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Fishnews

  • Вопросы сохранения рыбных запасов рассмотрели на совещании в минсельхозе Коми. Фото пресс-службы министерства
  • Вопросы сохранения рыбных запасов рассмотрели на совещании в минсельхозе Коми. Фото пресс-службы министерства
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