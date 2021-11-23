Рыбакам-кустарям и аквафермерам приготовили Международный год

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о старте Международного года кустарного рыболовства и аквакультуры (IYAFA 2022). Запуск приурочили к неофициальному Всемирному дню рыболовства, отмечаемому 21 ноября.

Предполагается, что IYAFA 2022 продемонстрирует вклад маломасштабного рыболовства и аквакультуры в достижение Целей в области устойчивого развития.

В ФАО считают, что маломасштабное кустарное рыболовство и аквакультура обладают уникальным потенциалом для стимулирования изменений в добыче, переработке и распространении продукции из водных биоресурсов. В то же время маломасштабное рыболовство и аквакультура сталкиваются с проблемами из-за деградации экосистем, ННН-промысла и перелова, дисбаланса в производственно-сбытовых цепочках, излишних административных барьеров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, цели IYAFA 2022 заключаются в повышении осведомленности, понимания и поддержке вклада мелкомасштабного кустарного рыболовства и аквакультуры в устойчивое развитие и искоренение нищеты. Также мероприятия IYAFA 2022 призваны содействовать диалогу и сотрудничеству между рыбаками-кустарями, рыбоводами, прочими работниками рыбного хозяйства, правительствами и другими ключевыми партнерами в отрасли.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews