Минпромторг внес изменения в регламент для экспорта

Министерство промышленности внесло изменения в административный регламент, регулирующий выдачу лицензий на поставки отдельных видов товаров. Правила распространяются в том числе на экспорт живых морепродуктов.

Приказом от 28 октября 2021 г. № 4300 Минпромторг внес изменения в административный регламент по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных товаров.

Поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации и вступят в силу с 1 декабря 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что лицензия необходима в том числе для поставок живой рыбы и морепродуктов.

Сам административный регламент утвержден приказом Минпромторга от 18 октября 2017 г. № 3624.

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