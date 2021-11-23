Осушителя-рецидивиста хотят передать полиции

Рыбоохрана Воронежской области намерена передать в полицию материалы в отношении предпринимателя, дважды застигнутого за спуском воды из руслового пруда. Добывая таким способом рыбу, бизнесмен осушил водоем на 90%.

Пострадавший пруд расположен на водотоке реки Красная (приток реки Хворостань) в Каширском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

После первого инцидента, произошедшего 20 сентября этого года, гражданина привлекли к административной ответственности по статье 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания). Однако 8 ноября инспекторы вновь застали мужчину за прежним занятием. С помощью подсака и рыбоуловителя он добыл в общей сложности более 770 особей плотвы, окуня, уклейки, карася и белого толстолобика, причинив ущерб на 139 тыс. рублей.

В отношении предпринимателя составили административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Решается вопрос о передаче материалов в полицию.

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