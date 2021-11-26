Рыбаки показывают Дальний Восток «территорией роста»

Более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей претендуют на премию «Звезда Дальнего Востока». Это в том числе и рыбопромышленные компании, которые реализуют в регионе инвестпроекты.

Цель премии «Звезда Дальнего Востока» — показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет. Прием заявок стартовал в сентябре на полях ВЭФ.

Всего в конкурсе 10 номинаций, рассказали Fishnews организаторы. Рыбопромышленная компания «Алаид» подала заявку в категории «Развитие территории» (в этой номинации отмечают успехи предпринимателей, благодаря работе которых в регионе создаются новые точки роста). Предприятие работает на Северных Курилах, в непростых климатических и географических условиях. При этом в прошлом году компания ввела в эксплуатацию на острове Парамушир новый перерабатывающий завод, рассчитанный на выпуск рыбной продукции глубокой переработки. Также «Алаид» решил попробовать свои силы в национальном проекте по повышению производительности труда.

В трех номинациях премии «Звезда Дальнего Востока» участвует группа компаний «Доброфлот» — «Развитие территории», «Стратегическое развитие» и «Лучший работодатель».

В ближайшее время конкурсная комиссия определит финалистов в каждой из номинаций. Церемонию награждения планируется провести в столице в рамках Дней регионов Дальнего Востока в декабре.

Организаторами премии выступают аппарат полпреда президента в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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