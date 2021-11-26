Рыбный кластер Севастополя получил стратегию

В Севастополе приняли стратегию развития рыбопромышленного кластера. Ее реализация, как отмечают власти региона, поможет производителям с продвижением продукции и получением мер поддержки.

Правительство Севастополя приняло стратегию развития рыбопромышленного кластера. Проект документа подготовлен совместно с Севастопольским государственным университетом, отметил глава города Михаил Развозжаев.

Стратегия развития включает три основных направления — отраслевое, экологическое и социальное, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Севастополя. Власти региона видят одну из ключевых задач в том, чтобы добавленная стоимость формировалась на территории, а не за ее пределами.

Проект по созданию рыбопромышленного кластера был утвержден в 2020 г. Его реализация рассчитана на три года и предусматривает от 1,5 млрд рублей частных инвестиций, а также создание 1500 рабочих мест. В кластере участвуют 35 предприятий.

В нынешнем году участники рыбопромышленного кластера получили поддержку в рамках субсидии, выделенной Центру кластерного развития, отметили в пресс-службе. В частности, сертифицирована продукция шоковой заморозки в вакуумной упаковке одной из компаний: продукт вышел на российский рынок, заключены соглашения с сетями «ВкусВилл» и «МЕТРО Кэш энд Керри». Также заключены договоры на государственнуюэкологическую экспертизу для предприятий аквакультуры. Сообщается и о поддержке по участию в выставках.

«Кроме того, разрабатывается бренд кластера, который позволит повысить узнаваемость продукции севастопольских предприятий, а также ведется работа по расширению схемы размещения НТО для реализации продукции участников рыбопромышленного кластера», — рассказали об еще одном направлении региональные власти.

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