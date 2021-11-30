Вьетнамский рынок открывается для живых морепродуктов из России

Согласован ветеринарный сертификат для поставок живой рыбы и морепродуктов во Вьетнам. Предприятия-производители должны быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»).

Сертификат согласовали Россельхознадзор и Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH). Электронная версия документа размещена на официальном сайте российского ветеринарного ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в DAH направлен для утверждения список зарегистрированных в реестре «Цербера» предприятий / судов, производящих живую рыбу и морепродукты. Если в поставках будут заинтересованы другие компании, их тоже нужно будет внести в реестр.

Информацию об утверждении списка и возможности начала экспорта живых гидробионтов вьетнамские коллеги обещали прислать дополнительно.

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