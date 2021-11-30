Сибирских карасей задержали на зимнике

На юге Тюменской области инспекторы рыбоохраны перехватили нескольких перевозчиков незаконно добытого карася. Общий вес браконьерских уловов составил свыше 1,9 тонны, совокупную сумму нанесенного ущерба оценили почти в 1,2 млн рублей.

Патруль двигался по зимнику между селами Нижняя Тавда и Кускургуль. Сначала инспекторы обнаружили два транспортных средства, в одном из которых находились ящики с карасем. Документов на вылов и транспортировку рыбы у водителей не было, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

Затем рыбоохране попались три «Бурана» с санями, снегоходами управляли неизвестные лица. В санях тоже был карась без документов, водители рассказали, что везут улов к ожидающим автомобилям для дальнейшей транспортировки.

Для установления личностей граждан был вызван наряд полиции. Правоохранителям передали задержанных и транспортные средства с рыбой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

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