Рыбной отрасли Дальнего Востока потребуются новые умы и силы

Рыбное хозяйство входит в число отраслей ДФО, где ожидается максимальный рост занятости. Потребность в кадрах составит на период до 2027 г. около 12,4 тыс. человек, прогнозирует Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представила новую редакцию «Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке 2022 — 2027». Обновленный путеводитель по ключевым отраслям экономики, образовательным учреждениям и актуальным профессиям ДФО анализирует состояние рынка труда сегодня и на пятилетнюю перспективу, рассказали в пресс-службе КРДВ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прогноз по росту занятости в рыболовстве и аквакультуре на Дальнем Востоке составляет 20-25%, или порядка 12,4 тыс. человек (на период до 2027 г.). По данным корпорации, сегодня в отрасли задействовано свыше 49,6 тыс. человек.

Наиболее востребованы матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, судовые механики и электромеханики, штурманы, технологи, рыбоводы, судовые слесари-механики, мотористы, специалисты по промышленному рыболовству.

В целом, по информации КРДВ, потенциал по трудоустройству в ключевых отраслях экономики Дальневосточного федерального округа с учетом их роста до 2027 г. составляет до 116 тыс. человек.

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