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Генпрокуратура проверит законность отлова китов и дельфинов

Президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре обеспечить проверки легальности добычи, охраны и использования китообразных. При необходимости ведомство должно предложить изменения в законодательство.

Задача поставлена по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На этой встрече исполнительный директор российского отделения Гринпис Сергей Цыпленков напомнил про «китовую тюрьму» в Приморье и указал на необходимость введения запрета на вылов морских млекопитающих в зрелищно-развлекательных целях. Владимир Путин инициативу поддержал.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации обеспечить проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере добычи (вылова), охраны и использования китообразных, в том числе выдачи разрешений на их добычу (вылов). При необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — указано в перечне поручений по итогам заседания.

Ведомство должно подготовить доклад до 1 декабря 2022 г., далее – ежегодно, сообщает корреспондент Fishnews. Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов.

Напомним, в декабре в Госдуму внесли последнюю версию поправок о запрете вылова мормлеков в культурно-просветительских целях. «Добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода», — отмечают авторы законопроекта.

Однако Министерство культуры дало отрицательный отзыв на поправки, рассказал представитель Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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