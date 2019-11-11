11 ноября 2019 года

Приморские белухи обрели свободу

ВНИРО отчитался о завершении эксперимента по возвращению морских млекопитающих в дикую природу. Последних белух 10 ноября выпустили в море в бухте Успения в Приморском крае.

В Приморье завершилась операция по выпуску в естественную среду обитания морских млекопитающих, ранее содержавшихся в бухте Средняя. Оставшиеся белухи были выпущены в бухте Успения Лазовского района Приморского края в воскресенье 10 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Работы по возвращению животных в дикую природу проводились в соответствии с поручением президента и правительства. «Весной 2019 г. научным консилиумом, в который вошли специалисты различных научных и общественных организаций, была проведена комплексная работа по оценке состояния животных, условий их содержания, а также разработана программа по их реадаптации и выпуску в естественные условия обитания», — уточнили в пресс-службе института.

Со второй половины июня началась поэтапная транспортировка животных к местам, откуда они могли уйти в море. Первая партия из двух косаток и шести белух отправилась на волю в Шантарском районе Охотского моря.

После освобождения самых больших животных — косаток — у ученых появилась возможность перевозить белух крупными партиями для выпуска в Охотское море в районе Сахалинского залива. Но в октябре после начала осенних штормов было принято решение переместить работы в бухту Успения в Приморье. Во ВНИРО отметили, что «кормовая база у побережья Приморья в районе Лазовского заповедника вполне достаточна и может обеспечить выпускаемых белух необходимым кормом».

В последнем этапе для перевозки 50 животных из бухты Средняя были задействованы научно-исследовательские суда «Профессор Кагановский» и «Зодиак». В итоге все белухи из бухты Средняя вернулись на морские просторы.

ВНИРО выразил благодарность всем участникам процесса выпуска, представителям государственных органов и общественных организаций, простым гражданам за помощь и поддержку.

Fishnews