Владимир Путин поддержал запрет вылова мормлеков для дельфинариев

Глава государства Владимир Путин согласился с необходимостью запретить вылов морских млекопитающих в зрелищно-развлекательных целях. Внимание президента обратили на соответствующие поправки, находящиеся на рассмотрении Госдумы.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Вопрос о вылове морских млекопитающих поднял исполнительный директор российского отделения Гринпис Сергей Цыпленков, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Представитель природоохранной организации напомнил, что два года назад из «китовой тюрьмы» в Приморье было выпущено около сотни косаток и белух.

«На «Прямой линии» правительство пообещало закрыть юридическую дыру, благодаря которой эта ситуация возникла. Так вот, эта дыра до сих пор не закрыта. Более того, подготовленный правительством законопроект совсем не об этом — он о запрете промышленного вылова, который наша страна не ведет с 1980-х годов, когда присоединилась к международному мораторию», — обратил внимание Сергей Цыпленков.

Он отметил, что косатки и белухи для «китовой тюрьмы» были отловлены в учебных и культурно-просветительских целях, выдвинутый правительством законопроект не решает эту проблему.

«Ряд депутатов предложили поправки, но из-за сопротивления, возможно, из-за недопонимания или из-за коррупционной составляющей большой шанс на то, что эти поправки не будут приняты, и у нас, к сожалению, будут появляться новые «китовые тюрьмы», — предостерег эколог.

Сергей Цыпленков заметил, что та самая печально известная «тюрьма» была демонтирована только недавно, то есть ее создатели надеялись продолжить использование вольеров. «Владимир Владимирович, давайте поставим точку в этом вопросе и не допустим создания новых «китовых тюрем», — призвал он.

Владимир Путин в ответ напомнил про традиционный китобойный промысел, который разрешен коренным малочисленным народам.

«Я предлагаю поддержать те поправки, которые предложены депутатами. Они оставляют возможность [вылова] коренным малочисленным народам, они оставляют возможность для научного лова, — рассказал исполнительный директор российского отделения Гринпис. — Они закрывают промышленный вылов китов и вылов китов для этих самых развлекательных целей — тогда мы действительно уберем юридическую возможность появления этих «китовых тюрем».

«Вы предлагаете запретить вылов с целью… развлекательной. Согласен, давайте так и сделаем. Хорошо», — резюмировал глава государства.

Напомним, законопроект о запрете вылова водных млекопитающих в культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных целях внесен в Госдуму в апреле. В пояснительной записке говорится про морально-этические нормы, опыт других государств и угрозу исчезновения некоторых видов китообразных. Материалы в СМИ и интернете свидетельствуют о многочисленных нарушениях содержания млекопитающих в дельфинариях, подчеркнули разработчики поправок.

Предполагается, что введение запрета на вылов мормлеков приведет к тому, что дельфинарии и морские цирки без возможности пополнения со временем закроются или перейдут на другую деятельность.

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