У запрета на отлов китов для зрелищ нашлись противники

Министерство культуры дало отрицательный отзыв на законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, рассказал представитель профильного комитета Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов, включавшей самого Владимира Бурматова — первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Тремя днями раньше были отклонены похожие поправки — из-за несостыковок с законом о рыболовстве.

Однако теперь на новый законопроект поступил отрицательный отзыв, рассказал в ходе онлайн-брифинга Владимир Бурматов.

«Я рассчитываю, что он (новый законопроект — прим. ред.) будет принят в ближайшее время. Мы сейчас получили на него отрицательный отзыв Минкульта. Нас он очень удивил. У нас впечатление, что коллеги не поняли, про что законопроект. Надо к нему еще раз вернуться коллегам из министерства культуры, потому что неловко. Мы знаем, что министр — человек высокопрофессиональный. Но те, кто готовили этот отзыв, мне кажется, просто не прочитали то, на что они готовят отзыв. Во-первых, это вообще никак не касается министерства культуры, поскольку речь идет о запрете вылова. К этому министерство культуры не имеет ни малейшего отношения, это тематика Росрыболовства. Во-вторых, те аргументы, которые там приводятся, они про какой-то другой законопроект. Ощущение, что бумаги местами поменяли, просто перепутали», — рассказал депутат.

Владимир Бурматов подчеркнул важность защиты морских млекопитающих. «Мы приняли в трех чтениях закон, который запрещает прибрежный и промышленный вылов китообразных. Это был важный очень шаг, его надо было сделать. И сейчас нам осталось сделать финальный шаг для того, чтобы защитить наших морских млекопитающих. Это запретить их вылов в культурно-просветительских целях. К сожалению, часто это является ширмой для злоупотреблений и просто откровенной торговли морскими млекопитающими, в том числе их перемещением через границу. Известная «китовая тюрьма» в бухте Средней появилась в результате вылавливания косаток и белух в так называемых «культурно-просветительских целях». По факту их хотели продать за рубеж. Мы понимаем, что для нас это недопустимо», — отметил парламентарий.

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