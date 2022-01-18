Новости
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ. Кадр онлайн-трансляции

У запрета на отлов китов для зрелищ нашлись противники

Министерство культуры дало отрицательный отзыв на законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, рассказал представитель профильного комитета Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов, включавшей самого Владимира Бурматова — первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Тремя днями раньше были отклонены похожие поправки — из-за несостыковок с законом о рыболовстве.

Однако теперь на новый законопроект поступил отрицательный отзыв, рассказал в ходе онлайн-брифинга Владимир Бурматов.

«Я рассчитываю, что он (новый законопроект — прим. ред.) будет принят в ближайшее время. Мы сейчас получили на него отрицательный отзыв Минкульта. Нас он очень удивил. У нас впечатление, что коллеги не поняли, про что законопроект. Надо к нему еще раз вернуться коллегам из министерства культуры, потому что неловко. Мы знаем, что министр — человек высокопрофессиональный. Но те, кто готовили этот отзыв, мне кажется, просто не прочитали то, на что они готовят отзыв. Во-первых, это вообще никак не касается министерства культуры, поскольку речь идет о запрете вылова. К этому министерство культуры не имеет ни малейшего отношения, это тематика Росрыболовства. Во-вторых, те аргументы, которые там приводятся, они про какой-то другой законопроект. Ощущение, что бумаги местами поменяли, просто перепутали», — рассказал депутат.

Владимир Бурматов подчеркнул важность защиты морских млекопитающих. «Мы приняли в трех чтениях закон, который запрещает прибрежный и промышленный вылов китообразных. Это был важный очень шаг, его надо было сделать. И сейчас нам осталось сделать финальный шаг для того, чтобы защитить наших морских млекопитающих. Это запретить их вылов в культурно-просветительских целях. К сожалению, часто это является ширмой для злоупотреблений и просто откровенной торговли морскими млекопитающими, в том числе их перемещением через границу. Известная «китовая тюрьма» в бухте Средней появилась в результате вылавливания косаток и белух в так называемых «культурно-просветительских целях». По факту их хотели продать за рубеж. Мы понимаем, что для нас это недопустимо», — отметил парламентарий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.