«Краскино» отдохнет в День России

В Приморском крае 12 июня не будут работать два автомобильных пункта пропуска на границе с Китаем — «Краскино» и «Турий Рог». Причиной дополнительного выходного станет празднование Дня России.

Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

Отмечено, что автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», а также железнодорожные пункты пропуска «Махалино» и «Пограничный» будут работать в штатном режиме — без выходных.

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