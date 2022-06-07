На Ямале стартовал летний промысловый сезон

С рек и озер Ямало-Ненецкого автономного округа сошли льды, начался промысел. Летняя путина обеспечивает около половины годовых уловов региона.

На промысел вышло большинство рыбодобытчиков, только предприятия в отдаленных северных поселках еще ждут ледоход, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного департамента АПК.

Сейчас добыча ведется в обширной соровой (низменной) системе Нижней Оби и многочисленных озерах. Ловят щуку, язя, плотву и других частиковых. С начала летней путины освоено более 70 тонн, отметили в департаменте.

Летняя путина — ответственная пора для рыбной отрасли Ямала, около половины годового улова в округе приходится именно на этот период. По информации департамента, промысел в ЯНАО ведут более 100 предприятий различных форм собственности. С начала года их суммарный вылов составил более 1,1 тыс. тонн. За четыре месяца 2022 г. объем выпуска готовой продукции составил более 630 тонн, из которых порядка 260 тонн — консервы.

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