Для страны составят экологический кодекс

Рабочая группа Министерства природных ресурсов и экологии и Государственной Думы займется подготовкой экологического Кодекса России. Идею поддержал глава Минприроды Александр Козлов.

«Такой документ в новейшей истории нашего государства никогда не создавался. Предполагается, что он объединит все лучшие существующие нормативные практики. Это не обязательно должны быть многочисленные приложения, которые включают всю экологическую повестку. Но он должен закладывать понятную каждому основу для регулирования всех природоохранных сфер», — заявил Александр Козлов в ходе встречи с фракцией партии «Новые люди».

Депутаты отметили, что на сегодняшний день российская законодательная база в сфере охраны окружающей среды нуждается в совершенствовании и систематизации, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

«Мы это предложили, получили поддержку от разных депутатов, от Совета Федерации, видим, что за этим может быть гармонизация всего экологического законодательства, хотя сейчас мы понимаем, что оно все-таки нуждается в «донастройке». Сейчас просто вводить новый документ директивно не имеет смысла, нужно поэтапно идти вперед и создавать совместно общий свод законопроектов, который будет продолжать защищать экологию в будущем для наших детей, внуков и правнуков», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

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