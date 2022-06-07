Браконьеру грозит наказание за взяточничество

Жителя Пензенской области ожидает суд за попытку дачи взятки в 50 тыс. рублей сотруднику теруправления Росрыболовства. Представитель рыбоохраны от мзды отказался, а взяткодателя задержали с поличным.

Инцидент произошел 6 мая. По данным следствия, житель Шемышейского района предложил деньги заместителю начальника отдела рыбоохраны по Пензенской области Средневолжского теруправления Росрыболовства. Взамен взяткодатель хотел получить удостоверение внештатного общественного инспектора, а также добиться непривлечения себя к ответственности за использование запрещенных орудий лова на Сурском водохранилище. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

В момент передачи денег фигурант был задержан сотрудниками ФСБ. Ему предъявили обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу. Уголовное дело направлено в суд.

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