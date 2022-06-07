Россия и Норвегия готовятся к новым съемкам по рыбе

Российские и норвежские ученые обсудили план совместных исследований рыбных запасов Баренцева моря и среды их обитания. Ежегодная встреча состоялась в Бергене.

В мероприятии приняли участие специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии: директор ВНИРО по научной работе Олег Булатов, заместитель директора по научной работе Владимир Беляев, руководитель Полярного филиала института Вячеслав Мухин.

Ученые обсудили широкий круг вопросов, связанных с методологией и практической реализацией российско-норвежских съемок совместно управляемых запасов гидробионтов. Исследования охватывают все компоненты баренцевоморской экосистемы — от зоопланктона до млекопитающих (включая условия среды их обитания), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Особое внимание специалисты уделили совместным запасам промысловых рыб, планированию осеннего этапа российско-норвежской экосистемной съемки, обмену данными между странами, отметили в ведомстве.

Результаты совместной работы используют для подготовки материалов к очередной встрече делегаций в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК).

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