Россия и Перу определились с ветсертификатом для рыбных поставок

Ведомства России и Перу согласовали ветеринарный сертификат для поставок в южноамериканскую республику рыбы и морепродуктов. Россельхознадзор перечислил, какая информация нужна для доступа на рынок.

Россельхознадзор и Национальная служба по санитарному надзору рыбной продукции Перу (SANIPES) согласовали ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Республику Перу пищевую рыбу, морепродукты и готовые изделия из них.

Электронную версию сертификата обещают разместить на сайте Россельхознадзора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, предприятия — производители рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них, желающие экспортировать свою продукцию в Перу, должны быть внесены в Реестр экспортеров информационной системы «Цербер» по стране Перу.

Согласование сертификата — это один из этапов для получения доступа российской рыбопродукции на рынок Перу. Для перехода на следующий этап заинтересованным предприятиям и судам-производителям необходимо предоставить информацию, запрошенную Россельхознадзором. Это информация о происхождении продукта (промысел или аквакультура), краткое описание производственного процесса, блок-схема производства, техническая спецификация конечного продукта, производственный и государственный контроль за изготовлением продукции, протоколы исследований продукции (микробиологические, химико-токсикологические, радиологические показатели). Эти данные будут направлены в компетентное ведомство Перу.

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