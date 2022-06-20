Эмираты хотят поставлять в Россию больше рыбных товаров

Объединенные Арабские Эмираты намерены расширить поставки рыбной продукции на российский рынок, сообщили в Россельхознадзоре по итогам переговоров с коллегами из ОАЭ.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев провел с представителями департамента безопасности пищевых продуктов Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ переговоры по вопросам делового сотрудничества и интенсификации двусторонней торговли. Встреча проходила по видео-конференц-связи.

Стороны договорились о взаимном расширении списков предприятий, поставляющих продукцию в Россию и Объединенные Арабские Эмираты, рассказали Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

Арабские Эмираты, в частности, планируют расширить импорт на российскую территорию рыбной продукции. Также государство заинтересовано в поставках молочной и готовой мясной продукции, отметили в Россельхознадзоре.

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