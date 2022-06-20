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Река Мезень. Фото Антона Никифорова. CC BY 3.0

В Поморье разыграют акватории для организации рыбалки

В Архангельской области объявлен конкурс на пять речных участков для организации любительского лова, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Заявки принимаются до 18 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два участка площадью 219 и 869 га расположены на реке Мезень в границах Мезенского района. Остальные три РЛУ площадью 46, 17 и 247 га находятся на реке Северная Двина в Приморском и Виноградовском районах.

Критериями оценки заявок от участников конкурса, уже имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, созданной для такой рыбалки, и средняя численность работников в прошлом году.

Для участников, ранее не занимавшихся организацией любительской рыбалки, будут оцениваться предложение о плате за предоставление участка в пользование, планы по созданию профильной инфраструктуры, а также предполагаемая численность работников в этом бизнесе.

Торги пройдут в Мурманске. Участки предоставляются на 10 лет.

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