Лосось из Белоруссии обвинили в фальшивых документах

В Смоленской области пресечена попытка контрабанды из Белоруссии более 20 тонн мороженой лососевой продукции. По данным таможни, сопроводительные документы, в том числе подтверждающие качество и безопасность товара, оказались поддельными.

Грузовик с рыбной продукцией остановили при пересечении госграницы РФ в районе деревни Красная Горка Краснинского района, сообщили Fishnews в пресс-службе Смоленской таможни. Водитель предъявил документы, согласно которым из Белоруссии ввозились замороженные хребты лососевых.

По данным ведомства, стоимость товара превысила 2,4 млн рублей, сопроводительные документы оказались поддельными.

При проверке выяснилось, что к противоправным действиям причастен житель Калужской области. Против него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов.

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