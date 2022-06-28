Печору возьмут под совместный контроль

Для борьбы с браконьерами на реке Печоре будет создана межрегиональная рабочая группа. Она займется координацией действий Росрыболовства, Архангельской области, Коми и НАО по охране рыбных запасов.

Вопросы взаимодействия по охране водных биоресурсов бассейна Печоры обсуждались на совещании с участием руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и глав Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Архангельской области, по территории которых протекает река. Для координации сил и средств региональных и федеральных властей в борьбе с браконьерами принято решение создать межрегиональную рабочую группу, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По словам Ильи Шестакова, общая площадка позволит учитывать специфику и социально-экономическую обстановку каждого региона. «Важно скоординировать профилактическую работу, разработать план, в котором будет увязаны действия нашей рыбоохраны с региональными органами», — заявил руководитель Росрыболовства.

Участники совещания также отметили необходимость увеличения объемов искусственного воспроизводства и объединения усилий для увеличения промысловых запасов реки. Это важно для всех видов рыболовства — традиционного, промышленного и любительского. Большое внимание было уделено мерам по сохранению и восполнению популяции атлантического лосося (семги), так как в бассейне Печоры находятся естественные нерестилища этого ценного вида.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews