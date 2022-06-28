Рефконтейнеры освободили от таможенной пошлины

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил временно освободить от уплаты ввозной пошлины рефрижераторные контейнеры. Мера будет действовать до июля 2024 г.

Освобождение от ввозной таможенной пошлины предусмотрено Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 июня 2022 г. № 101. 22 июня документ опубликован на Информационном портале ЕАЭС.

От уплаты пошлины освобождаются рефконтейнеры длиной от 20 до 40 футов, классифицируемые кодом 8418 69 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

Тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых декларация (или заявление о выпуске до подачи декларации) зарегистрированы таможенным органом с даты вступления решения в силу по 30 июня 2024 г. включительно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews