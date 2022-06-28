Сибирских золотодобытчиков призовут к ответу за загрязнение рек

В Красноярском крае природоохранные структуры обследуют реки на предмет ущерба от деятельности золотопромышленных компаний. В региональное минэкологии поступают жалобы жителей о загрязнении водных объектов.

«Сезон по добыче россыпного золота в самом разгаре, и в министерство вновь стали поступать жалобы жителей края о загрязнении рек. Совместно с представителями органов прокуратуры мы реагируем на сообщения и обследуем водоемы», — отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

Авиаобследование водных объектов, на которых работают золотопромышленные предприятия, прошло в Каратузском районе. Выездную проверку проводила региональная природоохранная прокуратура при участии специалистов краевого минэкологии, Среднесибирского УГМС, Главрыбвода и Енисейского теруправления Росрыболовства.

Комиссия облетела основные водные артерии района. Вертолет с оперативной группой совершил посадку на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока реки Амыл. Там добывают россыпное золото предприятия. С высоты были зафиксированы нарушения в их работе — сброс стоков в водоемы, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Специалисты взяли пробы воды в месте сброса, а также выше и ниже по течению. Данные переданы для анализа в краевой центр мониторинга качества окружающей среды. Результаты исследования лягут в основу расчета ущерба, нанесенного водному объекту. Кроме того, материалы направят в природоохранную прокуратуру для принятия мер.

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