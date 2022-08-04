Новости
АзНИИРХ разрабатывает стартовые корма для кефалевых. Фото пресс-службы филиала

АзНИИРХ экспериментирует со стартовыми кормами для кефалей

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО проводят исследования стартовых кормов для кефалевых видов рыб. Эксперимент на молоди пиленгаса поможет оценить эффективность кормов, разработанных в институте.

Исследования рыбных кормов, которыми занимаются в Азово-Черноморском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), — часть комплексной деятельности института по поддержке отрасли аквакультуры. В задачи ученых входит разработка рецептов и технологий экономически эффективных комбикормов на основе отечественных сырьевых компонентов для снижения импортозависимости этого сектора.

В Керченском отделе филиала ведутся работы над стартовыми комбикормами для кефалевых видов рыб — сейчас для них не выпускается не только стартовых, но и продукционных кормов как в России, так и за рубежом, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Для подращивания молоди и выращивания товарной кефали используют корма, предназначенные для карповых, лососевых и осетровых видов рыб, хотя они могут не слишком подходить кефалевым.

В ходе эксперимента на научно-исследовательской базе «Заветное» специалисты сравнивают эффективность трех видов кормов рецептуры ВНИРО. Оцениваются морфометрические показатели молоди пиленгаса, прирост, темп роста, коэффициент упитанности, кормовые затраты, кормовой коэффициент и выживаемость.

На основе полученных данных планируется определить технологические параметры и режимы производства стартовых комбикормов, а также разработать линейки рецептов для кефалевых с учетом их видовой, возрастной специфики и особенностей выращивания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • АзНИИРХ разрабатывает стартовые корма для кефалевых. Фото пресс-службы филиала
  • Исследования проводятся в Керченском отделе. Фото пресс-службы филиала
  • На основе полученных данных планируется определить технологические параметры и режимы производства. Фото пресс-службы филиала
  • Оцениваются морфометрические показатели молоди пиленгаса. Фото пресс-службы филиала
  • В ходе эксперимента специалисты сравнивают эффективность трех видов кормов рецептуры ВНИРО. Фото пресс-службы филиала
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураосетровых
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    Рынку не нужны искусственные ограничения

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

    Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Рыбаков надо воспитывать с юности

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

    Все интервью

    Личное мнение

    Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото - Ксении ГРИБОВОЙ.

    Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

    Светлана ЛИСИЕНКО

    Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

    Павел ШУСТИК

    Я доставляю рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

    Рыбопереработка хочет стать заметнее

    В цеху «Навады»

    RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

    Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

    Морские горизонты для школьников Заполярья

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

    Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.