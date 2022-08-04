АзНИИРХ экспериментирует со стартовыми кормами для кефалей

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО проводят исследования стартовых кормов для кефалевых видов рыб. Эксперимент на молоди пиленгаса поможет оценить эффективность кормов, разработанных в институте.

Исследования рыбных кормов, которыми занимаются в Азово-Черноморском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), — часть комплексной деятельности института по поддержке отрасли аквакультуры. В задачи ученых входит разработка рецептов и технологий экономически эффективных комбикормов на основе отечественных сырьевых компонентов для снижения импортозависимости этого сектора.

В Керченском отделе филиала ведутся работы над стартовыми комбикормами для кефалевых видов рыб — сейчас для них не выпускается не только стартовых, но и продукционных кормов как в России, так и за рубежом, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Для подращивания молоди и выращивания товарной кефали используют корма, предназначенные для карповых, лососевых и осетровых видов рыб, хотя они могут не слишком подходить кефалевым.

В ходе эксперимента на научно-исследовательской базе «Заветное» специалисты сравнивают эффективность трех видов кормов рецептуры ВНИРО. Оцениваются морфометрические показатели молоди пиленгаса, прирост, темп роста, коэффициент упитанности, кормовые затраты, кормовой коэффициент и выживаемость.

На основе полученных данных планируется определить технологические параметры и режимы производства стартовых комбикормов, а также разработать линейки рецептов для кефалевых с учетом их видовой, возрастной специфики и особенностей выращивания.

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