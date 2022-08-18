Чукотка остановила промысел лососей в бассейне Анадырского лимана

В Чукотском автономном округе с 18 августа введен временный запрет на промышленное рыболовство в Анадырском лимане, горле реки Анадырь и самой реке, заливе Онемен, реке Великая, а также в бассейне реки Канчалан.

Решение приняла региональная комиссия по анадромным на основании рекомендаций Тихоокеанского филиала ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, комиссия установила периоды пропуска производителей тихоокеанских лососей для рыбаков любителей и традиционного промысла общинами и лицами из числа КМНС. Проходными днями в Анадырском лимане и бассейнах впадающих в него рек (в том числе Анадырь, Великая, Канчалан, Танюрер) стали 18, 19, 22, 23 и 26 августа.

«На сегодняшний день нерестилища пустуют, что не характерно для этого периода времени путины, и это вызывает опасение. Необходимо пропустить производителей тихоокеанских лососей на нерестилища», — цитирует пресс-служба правительства ЧАО председателя комитета по рыболовству Департамента сельского хозяйства и продовольствия Алену Пиняеву.



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