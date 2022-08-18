Камчатка закрывает «красную» путину на некоторых акваториях

Комиссия по анадромным Камчатского края ввела запреты на добычу тихоокеанских лососей в ряде мест промысла на западном и восточном побережье, а также в глубине полуострова.

Решение принято после выступления руководителя Камчатского филиала ВНИРО Нины Шпигальской — о рекомендациях ввести запрет на промышленное рыболовство на реке Озерная и морских РЛУ №№ 189-209. Наука предложила установить ограничение до достижения пропуска нерки на контрольном створе гидроакустического комплекса «БиоСоникс» в среднем течении реки Озерной до 1,5 — 1,55 млн рыб. Кроме того, Нина Шпигальская доложила о фактическом завершении активного нерестового хода нерки в Петропавловско-Командорской подзоне, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, комиссия ввела с 19 августа временный запрет на промышленное рыболовство на реке Озерной (западной) и морских рыболовных участках №№ 189-209 до особого решения.

Также с 18 августа запрещена промышленная добыча горбуши и нерки на реках Островная, Вилюча, Большая Ходутка, Вахиль, Карымская, в бухтах Малая Медвежка и Большой Калыгирь (РЛУ №№ 263, 264).

Кроме того, с 21 августа вводится запрет на промысел горбуши и нерки на реке Камчатка в Мильковском районе (РЛУ №№ 876, 893).

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