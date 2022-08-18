Рыбу неизвестного происхождения легализовали от имени КМНС

В Хабаровском крае фантомная «община коренных народов» ввела в легальный оборот более 35 тонн мороженой рыбопродукции неустановленного происхождения. Проверка показала, что по заявленному адресу производства в Амурске находится многоквартирный дом.

Нарушения были выявлены в ходе сбора и анализа данных ФГИС «ВетИС», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Установлено, что в адрес территориально-соседской общины коренных малочисленных народов севера «Шарголь» в сопровождении ветеринарных сертификатов поступила мороженая рыба общим весом 1,2 тонны. Затем уполномоченное лицо предприятия через инвентаризацию увеличило вес рыбы до 36,8 тонн.

«Община» отгрузила продукцию потребителям в Приморский, Красноярский, Краснодарский края, Астраханскую область и Республику Башкортостан. При выезде специалистов Россельхознадзора на место регистрации площадки в город Амурск оказалось, что по заявленному адресу находится многоквартирный жилой дом.

Управление Россельхознадзора признало производственную площадку фантомной, регистрация уполномоченного лица ТСО КМНС «Шарголь» аннулирована. Дальнейшее оформление ветеринарных сопроводительных документов в адрес хозяйствующих субъектов и незаконный оборот продукции прекращены.

По информации управления, районный отдел МВД возбудил уголовное дело по факту выявления подложных ветеринарных свидетельств. По данным информагентства «Хабаровский край сегодня» учредителями общины были заявлены умершая три года назад женщина и двое жителей села Джуен, которые ничего об этом не знали.

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