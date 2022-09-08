Ученые России и Норвегии предлагают вновь уменьшить квоту трески

Норвежские и российские специалисты рекомендуют сократить квоту на вылов трески в Баренцевом море в будущем году на 20% — до 566 784 тонн, пишут СМИ. Отмечается, что это самый низкий лимит с 2009 г.

Общий допустимый улов баренцевоморской трески на текущий год тоже был сокращен — на 20% к уровню 2021 г., до 708 480 тонн, отмечает отраслевой портал IntraFish. По его мнению, дальнейшее снижение квот подтолкнет вверх уже и без того высокие цены на треску.

«Популяция трески сокращается, но мы считаем, что она стабилизируется, если следовать нашим рекомендациям», — заявил ответственный за оценку запасов трески в Северо-Восточной Арктике сотрудник норвежского Института морских исследований (Institute of Marine Research, IMR) Бьярте Богстад (Bjarte Bogstad). Он также вошел в состав российско-норвежской исследовательской группы, разрабатывавшей рекомендации по ОДУ.

Учёные подсчитали, что биомасса трески, готовой к нересту, в нынешнем году составляет 800 тыс. тонн — самый низкий показатель с 2008 г., подчеркивает IntraFish. По информации портала, в 2013 г. этот показатель составлял 2,3 млн тонн.

Бьярте Богстад заявил: если бы не действующее правило, ограничивающее возможность ученых по сокращению квоты 20%, рекомендация могла быть еще более радикальной.

Специалисты двух стран также озвучили предложение по квоте на вылов пикши в Северо-Восточной Арктике в 2023 г. Лимит рекомендуется сократить на 5% — до 170 067 тонн, приводит цифры зарубежное СМИ.

Однако последнее слово традиционно останется за властями России и Норвегии. Окончательные квоты на будущий год установят на заседании Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Чаще всего это мероприятие проходит в октябре.

В нынешнем году ученые дали рекомендации на два месяца позже обычного — из-за того, что Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) приостановил членство России на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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