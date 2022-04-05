Россию временно отстранили от мероприятий ICES

Международный совет по исследованию моря объявил о временной приостановке участия России в своей работе. В Росрыболовстве считают, что отсутствие данных отечественной науки отразится на корректности рекомендаций ICES по управлению рыбными запасами.

Руководящий орган Международного совета по исследованию моря(ICES) проголосовал за временное отстранение всех делегатов, членов и экспертов Российской Федерации от участия в деятельности организации в связи с событиями на территории Украины. Бюро ICES будет отслеживать ситуацию, чтобы в случае необходимости дать рекомендацию об отмене этого решения, говорится в официальном сообщении совета.

В состав созданного в 1902 г. Международного совета по исследованию моря входят 20 стран. ICES проводит исследования по оценке состояния рыбных ресурсов и окружающей среды во всех промысловых районах Северной Атлантики, включая Балтийское море, готовит рекомендации по величине общего допустимого улова таких важных объектов промысла, как треска, пикша, окунь, палтус, сайда, сельдь, мойва, путассу, скумбрия, лосось, морские млекопитающие, а также промысловых беспозвоночных.

Россия как один из основателей ICES активно участвовала в морских научных исследованиях как в рамках международных программ, так и на национальном уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Российские специалисты играли заметную роль в рабочих группах и комитетах ICES на всех стадиях обсуждения и принятия рекомендаций.

В ведомстве отметили важность вклада отечественной науки в формирование базы данных для оценки состояния промысловых запасов морских гидробионтов и составление на ее основе научных прогнозов вылова. Отстранение такого ключевого участника ICES, как Россия, «сделает недоступными для мирового рыбохозяйственного сообщества опыт и научные знания» российских ученых, подчеркнули в Росрыболовстве. По мнению российской стороны, это в свою очередь «поставит под сомнение» точность и достоверность вырабатываемых ICES рекомендаций для запасов рыб и промысловых беспозвоночных в Северной Атлантике.

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