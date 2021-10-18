Россия и Норвегия установили совместные квоты на 2022 год

По итогам сессии СРНК российскую квоту на вылов трески в будущем году решено снизить на 20% — до 309,6 тыс. тонн, пикши — до 79,1 тыс. тонн. Кроме того, после трехлетнего моратория рыбаки смогут выловить более 28 тыс. тонн мойвы.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) на 51-й сессии утвердила объемы вылова общих запасов рыб в Баренцевом и Норвежском морях на 2022 г. По сравнению с прошлым годом общий допустимый улов главных объектов промысла — трески и пикши — сократился более чем на 20%, соответственно уменьшились и квоты стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, национальная квота России составила 309,6 тыс. тонн трески, 79,1 тыс. тонн пикши, 11,1 тыс. тонн синекорого палтуса и 16,3 тыс. тонн морского окуня (для прямого промысла и прилова).

После трехлетнего перерыва будет возобновлен промысел мойвы. Российским предприятиям в сезоне 2022 г. разрешено освоить чуть более 28 тыс. тонн этой рыбы.

Россия и Норвегия также согласовали технические меры и переводные коэффициенты на рыбную продукцию, меры по контролю за промыслом и программы совместных научных исследований в будущем году.

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