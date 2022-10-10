Государство будет контролировать зарубежное влияние не только в добыче рыбы

Согласно новому федеральному закону, особые требования по контролю иностранных инвестиций теперь распространяются не только на вылов водных биоресурсов, но и на все виды деятельности, относимые к рыболовству.

Изменения в сфере иностранного участия в рыбной отрасли внесены федеральным законом от 7 октября 2022 г. № 389, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что законодательство определяет особые требования к иностранному контролю над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. К стратегическим вида деятельности отнесена была и добыча водных биоресурсов. Однако по новому закону речь идет о рыболовстве в целом. А это не только вылов, но и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной продукции.

Разработкой изменений занималась Федеральная антимонопольная служба. Как отметили в пресс-службе ФАС, новый закон направлен на расширение перечня российских хозяйственных обществ, для установления контроля над которыми иностранным инвесторам необходимо получить предварительное согласие профильной правкомиссии. Это Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Предусматривается переходный период, чтобы инвесторы успели привести свою деятельность в соответствие с обновленной правовой базой.

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