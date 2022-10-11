Береговая охрана Вьетнама усиливает борьбу с ННН-промыслом

Высшее командование Береговой охраны Вьетнама (VCG) заявило об ужесточении мер по противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.

Работа велась в рамках выполнения поручений премьер-министра и Руководящего комитета по предотвращению и контролю ННН-промысла. Также Береговая охрана Вьетнама координировала свои действия с министерствами и отраслью — для завершения работы над юридическими документами, механизмами и политикой по управлению рыболовными судами, пишет информагентство Vietnam Plus.

Кроме этого VCG оказала помощь по созданию национальной базы данных для управления рыбацким флотом и лицензиями на промысел, формированию центра мониторинга. Чтобы отслеживать перемещения судов во вьетнамских водах, на них установили специальные приборы, в том числе устройства GPS-позиционирования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Береговая охрана Вьетнама тесно сотрудничала и с другими силами правопорядка. В частности, проводились проверки флота и сбор информации о нарушениях законодательства.

VCG ведет борьбу с браконьерами и на информационном фронте, отмечает Vietnam Plus. По его данным, здесь Береговая охрана сосредоточилась на повышении осведомленности рыбаков о правилах промысла.

В первой половине года VCG активно сотрудничала с местными властями, а также национальными и зарубежными компетентными органами. В результате этого взаимодействия выявлено 29 случаев нелегального промысла. На браконьерстве попались в общей сложности 48 судов и 326 членов экипажей, приводит цифры информагенство.

Береговая охрана применила административные наказания в отношении 178 судов. С их владельцев взыскано в государственный бюджет 382 млн донгов (около 16 тыс. долларов).

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