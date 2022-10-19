Перечень поставщиков живых морепродуктов в Китай изменили

Главное таможенное управление КНР обновило Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков живых объектов водного промысла в республику.

Об изменении перечня Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С обновленным документом можно ознакомиться на сайте учреждения. Сейчас в списке 157 позиций — это поставщики живого краба, моллюсков, других морепродуктов и рыбы.

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