Перечень поставщиков живых морепродуктов в Китай изменили
Главное таможенное управление КНР обновило Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков живых объектов водного промысла в республику.
Об изменении перечня Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
С обновленным документом можно ознакомиться на сайте учреждения. Сейчас в списке 157 позиций — это поставщики живого краба, моллюсков, других морепродуктов и рыбы.
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