В Нижегородской области впервые открыли сезон «охоты» на раков

В Нижегородской области впервые разрешен промышленный вылов раков. Ученые считают, что такое решение благоприятно повлияет как на рыбную отрасль, так и на экономику региона в целом.

Московско-Окское теруправление Росрыболовства провело аукцион по квотам добычи раков на Чебоксарском водохранилище. Торги по этому объекту состоялись в регионе впервые, вызвав большой интерес у представителей рыбной отрасли, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

В течение пяти лет за численностью и биомассой раков в водохранилище наблюдали специалисты Нижегородского филиала ВНИРО. Полученные данные позволили оценить запасы раков. Объем их вылова на 2022 г. предложен в объеме 4,35 тонны.

В пресс-службе отметили, что промысел раков благоприятно скажется на продовольственной безопасности: увеличатся поставки продукции на внутренний рынок области и ближайших регионов, поступят дополнительные налоговые отчисления в бюджет.

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